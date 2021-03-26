Сайнс: «Мерседес» и «Ред Булл» несколько впереди, но дальше всё очень плотно

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс поделился впечатлениями от свободных практик Гран-при Бахрейна. По словам испанца, «Мерседес» и «Ред Булл» опережают остальные команды, но за этим дуэтом Сайнс ожидает плотную борьбу.

«Мне всё ещё нужно узнать, как машина будет реагировать на разные условия — например, если сменится направление ветра. В пятницу мне удалось адаптироваться и почувствовать себя в машине комфортно, но в субботу всё может пойти по-другому, мне может понадобиться начинать с начала.



Условия сильно различались даже во время двух практик, потому что при изменении направления ветра машинам пришлось работать на пределе. Было нелегко. Длинные серии кругов более ясно показывают, где мы находимся относительно друг друга. «Мерседес» и «Ред Булл» несколько впереди, но дальше всё очень плотно», — приводит слова Сайнса AS.