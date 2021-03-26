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Вольф считает, что по «Мерседесу» изменения в правилах ударили сильнее, чем по другим

Вольф считает, что по «Мерседесу» изменения в правилах ударили сильнее, чем по другим
Авто / Формула-1 0
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф согласился с предположениями, что новые ограничения на конструкцию днища и диффузора, введённые в Формуле-1 перед сезоном-2021, повлияли на скорость его команды сильнее, чем на показатели «Ред Булл».

«Вероятно, мы сильнее пострадали из-за изменений, чем машины с большим наклоном, а «Ред Булл» следует такой концепции долгие годы.

Это, конечно, не единственный аспект, из-за которого у нас сложности, но очевидно, что мы не можем использовать свою подвеску так же, как это делают, например, в «Ред Булл» или других командах.

Вероятно, для нас было сложнее отыграть потерянную прижимную силу, но, насколько я вижу и надеюсь, мы можем навязать действительно упорную борьбу. Это хотят видеть болельщики, и мы тоже хотели бы такую борьбу», — приводит слова Вольфа Crash.

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