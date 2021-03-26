Марко — о Цуноде: продолжаю удивляться в каждой сессии
Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко в очередной раз похвалил новобранца Формулы-1, гонщика «Альфа Таури» Юки Цуноду. Функционеру понравилось, как молодой японец провёл день свободных практик на Гран-при Бахрейна.
«Я продолжаю удивляться ему в каждой сессии. Юки доставляет истинное удовольствие. Прежде всего речь идёт о его уверенности в себе, которую Цунода демонстрирует каждый день — это фантастика. Я уверен, что мы ещё многое увидим в его исполнении», — приводит слова Марко Motorsport-Total.
Напомним, по итогам минувшего сезона Формулы-2 Юки Цунода занял третье место в общем зачёте. Руководство программы «Ред Булл» решило дать шанс Юки, предоставив ему место в «Альфа Таури», где он заменил Даниила Квята.
Рекомендуем вам
- 26 марта 2021
-
23:33
-
23:15
-
22:27
-
22:23
-
22:03
-
22:02
-
21:39
-
21:31
-
21:07
-
20:52
-
20:40
-
20:27
-
20:15
-
19:07
-
18:12
-
17:28
-
17:15
-
16:18
-
15:33
-
14:58
-
13:33
-
13:18
-
12:34
-
11:56
-
11:31
-
10:36
-
10:30
-
10:00
-
09:24
-
08:30
-
00:50
-
00:35
- 25 марта 2021
-
23:45
-
22:32
-
21:40
Партнерский контент
Рекомендуем вам