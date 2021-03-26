Марко — о Цуноде: продолжаю удивляться в каждой сессии

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко в очередной раз похвалил новобранца Формулы-1, гонщика «Альфа Таури» Юки Цуноду. Функционеру понравилось, как молодой японец провёл день свободных практик на Гран-при Бахрейна.

«Я продолжаю удивляться ему в каждой сессии. Юки доставляет истинное удовольствие. Прежде всего речь идёт о его уверенности в себе, которую Цунода демонстрирует каждый день — это фантастика. Я уверен, что мы ещё многое увидим в его исполнении», — приводит слова Марко Motorsport-Total.

Напомним, по итогам минувшего сезона Формулы-2 Юки Цунода занял третье место в общем зачёте. Руководство программы «Ред Булл» решило дать шанс Юки, предоставив ему место в «Альфа Таури», где он заменил Даниила Квята.