Леклер признался, что не ждал от «Феррари» такой конкурентоспособности

Пилот «Феррари» Шарль Леклер после завершения свободных практик Гран-при Бахрейна признал, что уровень конкурентоспособности болида его команды стал для него сюрпризом.
«Сегодня был позитивный день. Вероятно, мы не ожидали, что будем так конкурентоспособны, пусть пока и рано о чём-то говорить. Но первая практика прошла для меня хорошо. Вторая была не так хороша: были некоторые сложности с машиной тут и там, мне не удалось закончить круг так, как я хотел.
Но в целом проделана немалая работа. Я чувствую сильную мотивацию команды, и мы можем ощущать достигнутый по сравнению с прошлым годом прогресс, что хорошо. Но именно завтра мы точно узнаем, где находимся относительно остальных.
Все очень близко друг к другу, и я думаю, квалификация получится очень плотной. Но это захватывает, именно этого хотят пилоты: обеспечить решающую разницу на трассе. Пусть даже я всё равно считаю, что «Мерседес» и «Ред Булл» всё ещё далеко впереди, но борьба в середине будет очень плотной», — приводит слова Леклера официальный сайт Формулы-1.
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