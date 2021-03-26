Шварцман из-за дисквалификации Випса улучшил стартовую позицию перед гонкой Ф-2

Пилот программы SMP Racing, член Академии «Феррари» Роберт Шварцман, выступающий в 2021 году в Формуле-2 в составе Prema, примет старт в первой гонке с 11-го места, а не с 12-го, как предполагалось после квалификационной сессии.

Уже после завершения заездов выяснилось, что болид Юри Випса, занявшего пятое место в квалификации, не соответствует некоторым параметрам технического регламента. В итоге результат эстонца был аннулирован, сообщает официальный сайт серии. Випсу позволено принимать участие в гонках уик-энда, но стартовать он вынужден будет с последнего места.

Благодаря наказанию Випса Шварцман стартует с 11-й позиции. Напомним, в ходе квалификации болид Роберта столкнулся с техническими проблемами, в результате чего россиянин не смог проехать вторую попытку.