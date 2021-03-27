Норрис объяснил второй результат «Макларена» в свободной практике Гран-при Бахрейна

Пилот «Макларена» Ланд Норрис не стал придавать значения второму результату в свободной практике Гран-при Бахрейна. Британец ожидает, что в квалификации его команда будет позади «Ред Булл» и «Мерседеса».

«Мы выглядели быстрыми на тренировках, но, думаю, вполне очевидно, что нас ждёт завтра. Впереди нас будут четыре машины. Позади же всё будет очень плотно. Сегодня мы немного впереди, потому что показали чуть больше, чем соперники. В квалификации мы будем там, где должны быть.

Что касается ощущений, в машине чувствовал себя нормально. В некоторых аспектах не хватало уверенности, так что, если бы могли прибавить, был бы рад. У меня нет уверенности в машине, когда я преодолеваю высокоскоростные повороты. Не так уверен в болиде, как в прошлом году. Но нам есть в чём прибавлять», — приводит слова Норриса RaceFans.