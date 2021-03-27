Вольф не намерен ждать решения Хэмилтона о контракте восемь месяцев

Глава «Мерседеса» Тото Вольф отреагировал на слова Льюиса Хэмилтона, который сказал, что надеется определиться с будущим в течение восьми месяцев. Вольф отметил, что рассчитывает определиться с парой пилотов на 2022 год раньше.
«Я хочу продолжить дискуссии о том, кто будет выступать за «Мерседес», но мы не хотим ждать января, чтобы подтвердить пару пилотов. С Валттери мы на постоянной основе подтверждаем контракты летом, это даёт пилоту некоторое умиротворение и помогает сконцентрироваться на работе. Мы не сомневаемся в Валттери и Хэмилтоне, но очевидно, что обсуждения будут идти не до января следующего года», — приводит слова Вольфа GrandPX.news.
Напомним, Хэмилтон подписал контракт с «Мерседесом» на 2021 год лишь 1,5 месяца назад, в феврале.
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