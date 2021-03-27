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Команда Випса отозвала апелляцию, эстонец стартует в гонке Ф-2 последним

Команда Випса отозвала апелляцию, эстонец стартует в гонке Ф-2 последним
Авто / Формула-2 / Младшие серии 0

Команда Hitech Grand Prix незадолго до старта первой гонки сезона в Формуле-2 приняла решение отозвать апелляцию по делу пилота команды Юри Випса, сообщает AddictF2 в «Твиттере». Напомним, эстонец в квалификации занял шестое место, но был исключён из протокола из-за нарушения технического регламента.

Команда подала апелляцию на это решение, но предполагалось, что её рассмотрят лишь после первой гонки. Так что дисквалификацию Випса заморозили и позволили стартовать с шестого места, но при условии, что в случае неудовлетворения апелляции Юри исключили бы из протокола первой гонки.

С учётом этого Hitech Grand Prix решила не рисковать и отозвала апелляцию. Таким образом, гонщик примет старт с последнего места, Роберт Шварцман начнёт гонку с 11-й позиции.

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