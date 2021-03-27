«Но ты мне отвечаешь». Райкконен и инженер забавно обсудили проблемы с радиосвязью
26 марта на Гран-при Бахрейна Формулы-1 прошли свободные практики. В ходе одной из сессий забавный разговор по радиосвязи случился между пилотом «Альфа Ромео» Кими Райкконеном и его инженером Жюльеном Симоном-Шотану. На протяжении долгого времени они проверяли связь, задавая вопрос о том, слышат ли они друг друга. Симон-Шотану постоянно отвечал, что не слышит Кими. Тогда Райкконен сказал следующее:
«Но ты всё ещё мне отвечаешь».
Видео с эпизодом размещено на официальной странице Формулы-1 в «Твиттере». Права на видео принадлежат Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited.
Напомним, по итогам первой тренировки Райкконен показал одиннадцатое время, вторую тренировку он завершил на 16-й позиции.
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