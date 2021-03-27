Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

«Но ты мне отвечаешь». Райкконен и инженер забавно обсудили проблемы с радиосвязью

«Но ты мне отвечаешь». Райкконен и инженер забавно обсудили проблемы с радиосвязью
Авто / Формула-1 0

26 марта на Гран-при Бахрейна Формулы-1 прошли свободные практики. В ходе одной из сессий забавный разговор по радиосвязи случился между пилотом «Альфа Ромео» Кими Райкконеном и его инженером Жюльеном Симоном-Шотану. На протяжении долгого времени они проверяли связь, задавая вопрос о том, слышат ли они друг друга. Симон-Шотану постоянно отвечал, что не слышит Кими. Тогда Райкконен сказал следующее:

«Но ты всё ещё мне отвечаешь».

Видео с эпизодом размещено на официальной странице Формулы-1 в «Твиттере». Права на видео принадлежат Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited.

Напомним, по итогам первой тренировки Райкконен показал одиннадцатое время, вторую тренировку он завершил на 16-й позиции.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021