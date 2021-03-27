Марко заявил, что у «Ред Булл» лучший гоночный темп

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко убеждён, что австрийская команда демонстрирует лучший темп не только на круге, но и на длинных сериях.

«Что касается длинных серий, они выглядят многообещающе. Из того, что вижу, мы лучшие по гоночному темпу. Нам необходимо было построить конкурентоспособное шасси. Похоже, цель достигнута. Машина сбалансирована и больше не так чувствительна к ветру. Все эти аэродинамические моменты также связаны с двигателем «Хонды». Благодаря этому мы нашли оптимальные решения в аэродинамике для задней части болида», — приводит слова функционера GPblog.

Напомним, по итогам двух свободных практик Гран-при Бахрейна лучшее время показывал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.