Петров объяснил, почему у Шварцмана в конце первой гонки Ф-2 в Бахрейне упал темп

Экс-пилот Формулы-1 Виталий Петров, помогающий пилоту Академии «Феррари» и программы «СМП Рейсинг» Роберту Шварцману во время гоночных уик-эндов Формулы-2, прокомментировал выступление молодого гонщика в первой гонке Ф-2 в Бахрейне. В частности, он объяснил, почему Шварцман заметно потерял в темпе на последних кругах.

«Роберт сделал всё, что от него зависело. Главное – он набрал очки, как я и говорил вчера. Колёса дали небольшую пробуксовку на старте, но затем он очень хорошо справился с соперниками впереди: совершил несколько красивых обгонов в первом повороте и затем по ходу первого круга.



Единственный момент – это блокировка переднего колеса в борьбе. На этой трассе переднее левое практически не восстанавливается, поэтому в конце гонки его темп упал. Но что касается всей гонки, то в её начале и середине он атаковал хорошо и пока колёса хорошо работали, Роберт ехал в темпе всех пилотов.



Сейчас надо проанализировать, поднастроить машину перед второй гонкой: вечером температура чуть опустится, не будет солнца», — сказал Петров корреспонденту «Чемпионата».