Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Петров объяснил, почему у Шварцмана в конце первой гонки Ф-2 в Бахрейне упал темп

Петров объяснил, почему у Шварцмана в конце первой гонки Ф-2 в Бахрейне упал темп
Авто / Формула-2 / Младшие серии 0
Аудио-версия:

Экс-пилот Формулы-1 Виталий Петров, помогающий пилоту Академии «Феррари» и программы «СМП Рейсинг» Роберту Шварцману во время гоночных уик-эндов Формулы-2, прокомментировал выступление молодого гонщика в первой гонке Ф-2 в Бахрейне. В частности, он объяснил, почему Шварцман заметно потерял в темпе на последних кругах.

«Роберт сделал всё, что от него зависело. Главное – он набрал очки, как я и говорил вчера. Колёса дали небольшую пробуксовку на старте, но затем он очень хорошо справился с соперниками впереди: совершил несколько красивых обгонов в первом повороте и затем по ходу первого круга.

Единственный момент – это блокировка переднего колеса в борьбе. На этой трассе переднее левое практически не восстанавливается, поэтому в конце гонки его темп упал. Но что касается всей гонки, то в её начале и середине он атаковал хорошо и пока колёса хорошо работали, Роберт ехал в темпе всех пилотов.

Сейчас надо проанализировать, поднастроить машину перед второй гонкой: вечером температура чуть опустится, не будет солнца», — сказал Петров корреспонденту «Чемпионата».

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021