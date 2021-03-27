Цунода: пытаюсь приучить себя избегать нецензурных слов, мат мешает сосредоточенности

Новичок «Альфа Таури» Юки Цунода признался, что старается приучить себя отказаться от ненормативной лексики, когда он пилотирует болид Формулы-1. 20-летний Цунода в новом сезоне дебютирует в Формуле-1. В прошлом сезоне он выступал в Формуле-2.

Цунода во время первой практики Гран-при Бахрейна использовал ругательное слово во время прохождения одного из поворотов. Позднее японец признался, что работает над собой.

«Я всё время пытаюсь быть более спокойным. Это моя слабая сторона. В прошлом сезоне я много матерился, что лишало меня сосредоточенности. Поэтому пытаюсь приучить себя избегать нецензурных слов.

Я был немного чрезмерно эмоциональным во время первой практики. Во второй практике уже не матерился, это был важный шаг вперёд. Это хорошо», — цитирует Цуноду Motorsport Week.