Мазепин стал последним в дебютной квалификации в Формуле-1

Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин неудачно провёл квалификацию Гран-при Бахрейна. Россиянина развернуло в первой и третьей попытках. В итоге он показал худшее время. При этом в третьей попытке Мазепина развернуло уже в начале круга.
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию квалификации Гран-при Бахрейна.
Мазепин из-за постановления Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) не сможет на протяжении всего сезона выступать под флагом России. В чемпионате он будет представлен как нейтральный спортсмен. Это связано с тем, что Формула-1 имеет статус чемпионата мира, что подпадает под ограничения по использованию российской символики.
Напомним, что в «Хаасе» всё же нашли способ обозначить в команде присутствие пилота из России. Болиды команды получили ливрею в цветах российского флага. ВАДА в связи с этим открывало расследование. Ранее сообщалось, что пилот Ф-2 Роберт Шварцман также не сможет использовать российскую символику при попадании на подиум, однако эта информация пока неофициальная.
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