Мазепин стал последним в дебютной квалификации в Формуле-1

Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин неудачно провёл квалификацию Гран-при Бахрейна. Россиянина развернуло в первой и третьей попытках. В итоге он показал худшее время. При этом в третьей попытке Мазепина развернуло уже в начале круга.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию квалификации Гран-при Бахрейна.

Мазепин из-за постановления Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) не сможет на протяжении всего сезона выступать под флагом России. В чемпионате он будет представлен как нейтральный спортсмен. Это связано с тем, что Формула-1 имеет статус чемпионата мира, что подпадает под ограничения по использованию российской символики.

Напомним, что в «Хаасе» всё же нашли способ обозначить в команде присутствие пилота из России. Болиды команды получили ливрею в цветах российского флага. ВАДА в связи с этим открывало расследование. Ранее сообщалось, что пилот Ф-2 Роберт Шварцман также не сможет использовать российскую символику при попадании на подиум, однако эта информация пока неофициальная.