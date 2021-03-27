Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Бахрейна Ф-1, Феттель — 18-й, Мазепин — 20-й

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Завершилась квалификация Гран-при Бахрейна, первого этапа Формулы-1 нового сезона. Лучшее время показал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второй результат — у Льюиса Хэмилтона, представляющего «Мерседес». Тройку лучших замкнул Валттери Боттас, также выступающий за «Мерседес».

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию квалификации.

Гонщик «Альпин» Фернандо Алонсо, пропустивший последние два года, показал 9-й результат. Четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель, перешедший в «Астон Мартин», стал лишь 18-м.

Россиянин Никита Мазепин, выступающий за «Хаас», занял последнее, 20-е место. Его развернуло в первой и третьей попытках. Напарник Мазепина, немец Мик Шумахер, стал 19-м.

Формула-1. Гран-при Бахрейна. Квалификация

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1:28.997

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — + 0.388

3. Валтттери Боттас («Мерседес») — + 0.589

4. Шарль Леклер («Феррари») — + 0.681

5. Пьер Гасли («Альфа Таури») — + 0.812

6. Даниэль Риккардо («Макларен») — + 0.930

7. Ландо Норрис («Макларен») — + 0.977

8. Карлос Сайнс («Феррари») — + 1,218

9. Фернандо Алонсо («Альпин») — + 1.252

10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — + 1.604

11. Серхио Перес («Ред Булл») — 1.662

12. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — + 1.711

13. Юки Цунода («Альфа Таури») — + 2.206

14. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — + 2.241

15. Джордж Расселл («Уильямс») — + 4.433

16. Эстебан Окон («Альпин») — + 2.727

17. Николас Латифи («Уильямс») — + 2.939

18. Себастьян Феттель («Астон Мартин») — + 3.059

19. Мик Шумахер («Хаас») — 3.452

20. Никита Мазепин («Хаас») — + 4.276