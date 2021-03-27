Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Бахрейна Ф-1, Феттель — 18-й, Мазепин — 20-й

Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Бахрейна Ф-1, Феттель — 18-й, Мазепин — 20-й
Авто / Формула-1 0
Аудио-версия:

Завершилась квалификация Гран-при Бахрейна, первого этапа Формулы-1 нового сезона. Лучшее время показал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второй результат — у Льюиса Хэмилтона, представляющего «Мерседес». Тройку лучших замкнул Валттери Боттас, также выступающий за «Мерседес».

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию квалификации.

Гонщик «Альпин» Фернандо Алонсо, пропустивший последние два года, показал 9-й результат. Четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель, перешедший в «Астон Мартин», стал лишь 18-м.

Россиянин Никита Мазепин, выступающий за «Хаас», занял последнее, 20-е место. Его развернуло в первой и третьей попытках. Напарник Мазепина, немец Мик Шумахер, стал 19-м.

Формула-1. Гран-при Бахрейна. Квалификация
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1:28.997
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — + 0.388
3. Валтттери Боттас («Мерседес») — + 0.589
4. Шарль Леклер («Феррари») — + 0.681
5. Пьер Гасли («Альфа Таури») — + 0.812
6. Даниэль Риккардо («Макларен») — + 0.930
7. Ландо Норрис («Макларен») — + 0.977
8. Карлос Сайнс («Феррари») — + 1,218
9. Фернандо Алонсо («Альпин») — + 1.252
10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — + 1.604
11. Серхио Перес («Ред Булл») — 1.662
12. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — + 1.711
13. Юки Цунода («Альфа Таури») — + 2.206
14. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — + 2.241
15. Джордж Расселл («Уильямс») — + 4.433
16. Эстебан Окон («Альпин») — + 2.727
17. Николас Латифи («Уильямс») — + 2.939
18. Себастьян Феттель («Астон Мартин») — + 3.059
19. Мик Шумахер («Хаас») — 3.452
20. Никита Мазепин («Хаас») — + 4.276

Формула-1 2021. Этап 1, Сахир, Бахрейн
Гран-при Бахрейна. Квалификация
27 марта 2021, суббота. 18:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:28.997
2
Льюис Хэмилтон
Mercedes AMG F1
+0.388
3
Валттери Боттас
Mercedes AMG F1
+0.589
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021