Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Бахрейна Ф-1, Феттель — 18-й, Мазепин — 20-й

Завершилась квалификация Гран-при Бахрейна, первого этапа Формулы-1 нового сезона. Лучшее время показал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второй результат — у Льюиса Хэмилтона, представляющего «Мерседес». Тройку лучших замкнул Валттери Боттас, также выступающий за «Мерседес».
«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию квалификации.
Гонщик «Альпин» Фернандо Алонсо, пропустивший последние два года, показал 9-й результат. Четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель, перешедший в «Астон Мартин», стал лишь 18-м.
Россиянин Никита Мазепин, выступающий за «Хаас», занял последнее, 20-е место. Его развернуло в первой и третьей попытках. Напарник Мазепина, немец Мик Шумахер, стал 19-м.
Формула-1. Гран-при Бахрейна. Квалификация
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1:28.997
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — + 0.388
3. Валтттери Боттас («Мерседес») — + 0.589
4. Шарль Леклер («Феррари») — + 0.681
5. Пьер Гасли («Альфа Таури») — + 0.812
6. Даниэль Риккардо («Макларен») — + 0.930
7. Ландо Норрис («Макларен») — + 0.977
8. Карлос Сайнс («Феррари») — + 1,218
9. Фернандо Алонсо («Альпин») — + 1.252
10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — + 1.604
11. Серхио Перес («Ред Булл») — 1.662
12. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — + 1.711
13. Юки Цунода («Альфа Таури») — + 2.206
14. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — + 2.241
15. Джордж Расселл («Уильямс») — + 4.433
16. Эстебан Окон («Альпин») — + 2.727
17. Николас Латифи («Уильямс») — + 2.939
18. Себастьян Феттель («Астон Мартин») — + 3.059
19. Мик Шумахер («Хаас») — 3.452
20. Никита Мазепин («Хаас») — + 4.276
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