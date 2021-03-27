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Хэмилтон: во время тестов думали, что будем сильнее отставать от «Ред Булл»

Хэмилтон: во время тестов думали, что будем сильнее отставать от «Ред Булл»
Авто / Формула-1 0
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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал результат квалификации Гран-при Бахрейна. Британец занял второе место, уступив лишь гонщику «Ред Булл» Максу Ферстаппену.

«Поздравляю Макса, он проделал отличную работу. На том круге он был очень быстр.

Я полностью выложился на последнем круге, но, к сожалению, этого оказалось недостаточно. Все на заводе проделали отличную работу, чтобы мы приблизились к «Ред Булл». Во время тестов думали, что будем отставать от «Ред Булл» сильнее», — цитирует Хэмилтона Sky Sports.

Тройку лучших замкнул Валттери Боттас, также выступающий за «Мерседес».

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию квалификации.

Гонщик «Альпин» Фернандо Алонсо, пропустивший последние два года, показал 9-й результат. Четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель, перешедший в «Астон Мартин», стал лишь 18-м.

Россиянин Никита Мазепин, выступающий за «Хаас», занял последнее, 20-е место. Его развернуло в первой и третьей попытках. Напарник Мазепина, немец Мик Шумахер, стал 19-м.

Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Бахрейна Ф-1, Феттель — 18-й, Мазепин — 20-й
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