Хэмилтон: во время тестов думали, что будем сильнее отставать от «Ред Булл»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал результат квалификации Гран-при Бахрейна. Британец занял второе место, уступив лишь гонщику «Ред Булл» Максу Ферстаппену.

«Поздравляю Макса, он проделал отличную работу. На том круге он был очень быстр.

Я полностью выложился на последнем круге, но, к сожалению, этого оказалось недостаточно. Все на заводе проделали отличную работу, чтобы мы приблизились к «Ред Булл». Во время тестов думали, что будем отставать от «Ред Булл» сильнее», — цитирует Хэмилтона Sky Sports.

Тройку лучших замкнул Валттери Боттас, также выступающий за «Мерседес».



«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию квалификации.



Гонщик «Альпин» Фернандо Алонсо, пропустивший последние два года, показал 9-й результат. Четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель, перешедший в «Астон Мартин», стал лишь 18-м.



Россиянин Никита Мазепин, выступающий за «Хаас», занял последнее, 20-е место. Его развернуло в первой и третьей попытках. Напарник Мазепина, немец Мик Шумахер, стал 19-м.