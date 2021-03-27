Мазепин объяснил разворот в квалификации проблемой с тормозами

Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин прокомментировал собственный разворот в конце первого сегмента квалификации Гран-при Бахрейна. Россиян стал 20-м и последним.
«Условия в квалификации были очень непростыми, сильно изменились по сравнению с третьей практикой. Очевидно, что температура упала, ветер сменил направление, а на эти болиды Ф-1 ветер влияет очень сильно. У меня была проблема с системой brake-by-wire, и я заблокировал задние колёса в первом повороте. У педали просто был очень большой ход, нам нужно это изучить. Такого я не ожидал, прежде такого не случалось на тестах здесь или на тренировках. Надеюсь, завтра такого не произойдёт. Есть что изучить, но мы так всегда и ожидали, что в квалификации будет сложно», — приводит слова Мазепина пресс-служба «Хааса».
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