Штайнер прокомментировал проблемы Мазепина в квалификации

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер рассказал, как для его команды проходила квалификация Гран-при Бахрейна.
«Мы были относительно довольны своей скоростью ранее, в третьей практике. Мы сделали всё, что хотели. Были непростые условия из-за жары, но ребята отработали хорошо. Затем, в квалификации, возможно, не все это видели, но обе наши машины останавливали для взвешивания. Мы хотели, чтобы каждая из машин провела по три попытки, но времени оставалось очень мало. В случае с Никитой, на фоне спешки, что-то пошло не так с настройками его системы brake-by-wire. Когда его развернуло на третьей попытке, его задние тормоза заблокировались.
В целом, результат не выглядит отличным, но теперь парни имеют на счету свою первую квалификацию. Они пережили все проблемы, которые могут возникнуть в квалификации: речь не только том, что их обоих остановили для взвешивания, эта ситуация новая и для них. По крайней мере, теперь они знают, как это делать», — приводит слова Штайнера пресс-служба «Хааса».
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