Баньяя выиграл квалификацию MotoGP в Катаре, Росси — четвёртый

Итальянский гонщик Франческо Баньяя, дебютирующий в составе заводской команды «Дукати», завоевал поул-позишен по итогам квалификации первого этапа сезона-2021 MotoGP, проходящего в Катаре. Баньяя на 266 тысячных секунды опередил Фабио Куартараро, представляющего «Ямаху». Валентино Росси показал солидный четвёртый результат, действующий чемпион мира Жоан Мир, с трудом пробившийся в решающий сегмент квалификации, занял десятое место.
MotoGP. Катар. Квалификация
1. Франческо Баньяя («Дукати») — 1:52.772
2. Фабио Куартараро («Ямаха») — 1:53.038
3. Маверик Виньялес («Ямаха») — 1:53.088
4. Валентино Росси («Ямаха») — 1:53.114
5. Джек Миллер («Дукати») — 1:53.215
6. Жоанн Зарко («Дукати») — 1:53.286
7. Франко Морбиделли («Ямаха») — 1:53.313
8. Алекс Эспаргаро («Априлья») — 1:53.315
9. Алекс Ринс («Сузуки») — 1:53.490
10. Жоан Мир («Сузуки») — 1:53.682
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