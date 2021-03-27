Баньяя выиграл квалификацию MotoGP в Катаре, Росси — четвёртый

Итальянский гонщик Франческо Баньяя, дебютирующий в составе заводской команды «Дукати», завоевал поул-позишен по итогам квалификации первого этапа сезона-2021 MotoGP, проходящего в Катаре. Баньяя на 266 тысячных секунды опередил Фабио Куартараро, представляющего «Ямаху». Валентино Росси показал солидный четвёртый результат, действующий чемпион мира Жоан Мир, с трудом пробившийся в решающий сегмент квалификации, занял десятое место.



MotoGP. Катар. Квалификация



1. Франческо Баньяя («Дукати») — 1:52.772

2. Фабио Куартараро («Ямаха») — 1:53.038

3. Маверик Виньялес («Ямаха») — 1:53.088

4. Валентино Росси («Ямаха») — 1:53.114

5. Джек Миллер («Дукати») — 1:53.215

6. Жоанн Зарко («Дукати») — 1:53.286

7. Франко Морбиделли («Ямаха») — 1:53.313

8. Алекс Эспаргаро («Априлья») — 1:53.315

9. Алекс Ринс («Сузуки») — 1:53.490

10. Жоан Мир («Сузуки») — 1:53.682