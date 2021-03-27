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Леклер сомневается, что сможет попасть на подиум, несмотря на 4-е место в квалификации

Леклер сомневается, что сможет попасть на подиум, несмотря на 4-е место в квалификации
Авто / Формула-1 0
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал результаты квалификации Гран-при Бахрейна. Леклер занял четвёртое место. Несмотря на удачное выступление в квалификации, Леклер скептически оценил шансы на подиум.

Квалификацию выиграл пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второе место занял гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, а тройку лучших замкнул его напарник Валттери Боттас.

«Думаю, что, если говорить реалистично, первую тройку догнать нереально. Наша цель — сохранить четвёртую позицию.

Исходя из того, что видел, я впечатлён «Альфа Таури». Их болиды были очень быстрыми во время практики. И они хорошо проявили себя во время квалификации. Удержаться впереди Пьера Гасли будет непросто. В то же время я считаю, что наш болид намного лучше, чем был в прошлом сезоне. Машиной стало намного легче управлять», — цитирует Леклера F1i.

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