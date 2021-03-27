Феттель: конечно, Мазепин развернулся ненарочно

Немецкий гонщик «Астон Мартин» Себастьян Феттель прокомментировал действия российского пилота «Хааса» Никиты Мазепина в конце первого сегмента квалификации Гран-при Бахрейна, когда россиянин сначала опередил нескольких соперников в самом конце прогревочного круга, а затем Никиту развернуло на первом же торможении в начале быстрого круга. Из-за этого сам Феттель лишился шанса пройти быстрый круг и стал 18-м.



«Обычно в такой момент никто не обгоняет, но, вероятно, он об этом не знал. Мы все были близки к истечению времени. Возможно, ему и команда сказала, что нужно давить на газ. Честно говоря, и я сам обогнал Переса. Я мог бы его и не обгонять, но тогда не успел бы начать свой круг. Конечно, он развернулся ненарочно», — приводит слова Феттеля Motorsport-Magazin.