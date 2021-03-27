Гасли: думаю, мы сегодня показали потенциал «Альфа Таури»

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли подвёл итог квалификации Гран-при Бахрейна. Гасли показал пятый результат. Квалификацию выиграл пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второе место занял гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, а тройку лучших замкнул его напарник Валттери Боттас. Гасли также уступил гонщику «Феррари» Шарлю Леклеру, показавшему четвёртое время.

«Я действительно доволен своим выступлением. Это одна из лучших квалификационных позиций из тех, которые у меня были в команде.

В первой гонке сезона важно показать, что у нас есть потенциал. Думаю, что мы сегодня это показали.

Использование «медиума» во втором сегменте квалификации было рискованным шагом. Но мы заставили шины работать. Надеюсь, что мы сможем использовать это в качестве преимущества завтра.

Постараюсь выжать максимум из своей позиции завтра. На мой взгляд, у нас есть отличная возможность. Я сделаю всё, чтобы набрать как можно больше очков», — цитирует Гасли пресс-служба «Альфа Таури».