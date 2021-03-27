Ферстаппен поздравил Култхарда с юбилеем, размазав торт по лицу Дэвида

Победитель квалификации Гран-при Бахрейна Формулы-1 голландец Макс Ферстаппен своеобразно поздравил бывшего гонщика Ф-1 Дэвида Култхарда с 50-летним юбилеем. Сегодня у шотландца был день рождения, и именно Култхард брал интервью после квалификации у трёх быстрейших пилотов. Когда дело дошло до обладателя поул-позишен Ферстаппена, то голландец подошёл к Дэвиду с небольшим тортом, попросил Култхарда прочитать некое послание на торте и в этот момент размазал его по лицу шотландца.



«Я должен был догадаться, что ты так сделаешь!» — сказал Култхард, после чего попробовал кусочек торта.

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