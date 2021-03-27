Ферстаппен поздравил Култхарда с юбилеем, размазав торт по лицу Дэвида
Победитель квалификации Гран-при Бахрейна Формулы-1 голландец Макс Ферстаппен своеобразно поздравил бывшего гонщика Ф-1 Дэвида Култхарда с 50-летним юбилеем. Сегодня у шотландца был день рождения, и именно Култхард брал интервью после квалификации у трёх быстрейших пилотов. Когда дело дошло до обладателя поул-позишен Ферстаппена, то голландец подошёл к Дэвиду с небольшим тортом, попросил Култхарда прочитать некое послание на торте и в этот момент размазал его по лицу шотландца.
«Я должен был догадаться, что ты так сделаешь!» — сказал Култхард, после чего попробовал кусочек торта.
Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно в «инстаграме» Формулы-1.
История человека в юбке. Как Култхард дошёл до Формулы-1
27 марта исполняется 45 лет Дэвиду Култхарду – одному из самых известных британских гонщиков современности. Вспомним путь шотландца в Ф-1.
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