Хорнер рассказал, как много терял Ферстаппен из-за повреждения днища

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал результаты квалификации Гран-при Бахрейна. Лучшее время показал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, второе место занял пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, а третье — его напарник Валттери Боттас. По словам Хорнера, преимущество Ферстаппена могло быть и более убедительным. Руководитель «Ред Булл» сообщил, что Макс повредил днище болида, наехав на поребрик.

«Днище машины было повреждено, потому что Ферстаппен наехал на поребрик. Мы потеряли некоторые части днища. На этом Ферстаппен потерял около 0,1 секунды», — цитирует Хорнера Sky Sports.

Гонщик «Альпин» Фернандо Алонсо, пропустивший последние два года, показал 9-й результат. Четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель, перешедший в «Астон Мартин», стал лишь 18-м.

Россиянин Никита Мазепин, выступающий за «Хаас», занял последнее, 20-е место. Его развернуло в первой и третьей попытках. Напарник Мазепина, немец Мик Шумахер, стал 19-м.