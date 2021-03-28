Петров: похоже, Тиктум забыл, что борется не только с двумя машинами впереди

Экс-пилот Формулы-1 Виталий Петров, помогающий пилоту Академии «Феррари» и программы «СМП Рейсинг» Роберту Шварцману во время гоночных уик-эндов Формулы-2, прокомментировал столкновение россиянина с Дэниелом Тиктумом на старте второй спринтерской гонки в Бахрейне.
«Роберт проделал отличный старт, атаковал, спокойно заезжал в первый поворот. Но Тиктум, похоже, совсем забыл, что не только борется с двумя машинами впереди, но и что ещё семнадцать машин позади него, которым надо оставить место.
Тиктум хорошо бы сделал, если бы оставил на метр больше места, чтобы Роберт заехал в поворот. Потому что Роберт ехал по своей траектории, заезжал в поворот, не блокируя колеса, не атакуя, не широко выезжая, а наоборот, он очень узко ехал. А Тиктум в этой ситуации просто взял и срезал поворот, чтобы ко второму сделать хороший выход, и не оставил места Роберту уйти от столкновения. Их обоих вызвали к стюардам, и те были очень недовольны поведением Дэниела.
Бывают такие моменты, что ничего не можешь поделать с аварией, надо только перелистнуть страницу. Завтра тяжелая длинная гонка, нужно думать о завтрашнем дне и чемпионате в целом. Не вижу ничего страшного пока что», — заявил Петров.
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