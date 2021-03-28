«Двойные стандарты». Фабричнова отреагировала на критику в адрес Мазепина

Комментатор «Матч ТВ» Наталья Фабричнова прокомментировала критику в адрес пилота «Хааса» Никиты Мазепина за то, что он опередил нескольких коллег в конце прогревочного круга в квалификации Гран-при Бахрейна Формулы-1.
В частности, поступок Мазепина раскритиковал обозреватель BBC Эндрю Бенсон: «Никита станет персоной нон-грата после того, как он нарушил джентльменский кодекс, обогнав Феттеля и других в очереди на прогреве перед последним быстрым кругом, а затем развернувшись (в четвёртый раз за уик-энд) в первом повороте».
«Двойные стандарты, к которым придётся, похоже, привыкнуть в этом году. И ничего, что обгонять Никите сказал инженер, чтобы успеть на быстрый круг. И ничего, что у него были проблемы с brake-by-wire, это и стало причиной разворотов. Мдаа», — отреагировала на твит Бенсона Фабричнова в своём «твиттере».
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