«Двойные стандарты». Фабричнова отреагировала на критику в адрес Мазепина

Комментатор «Матч ТВ» Наталья Фабричнова прокомментировала критику в адрес пилота «Хааса» Никиты Мазепина за то, что он опередил нескольких коллег в конце прогревочного круга в квалификации Гран-при Бахрейна Формулы-1.



В частности, поступок Мазепина раскритиковал обозреватель BBC Эндрю Бенсон: «Никита станет персоной нон-грата после того, как он нарушил джентльменский кодекс, обогнав Феттеля и других в очереди на прогреве перед последним быстрым кругом, а затем развернувшись (в четвёртый раз за уик-энд) в первом повороте».



«Двойные стандарты, к которым придётся, похоже, привыкнуть в этом году. И ничего, что обгонять Никите сказал инженер, чтобы успеть на быстрый круг. И ничего, что у него были проблемы с brake-by-wire, это и стало причиной разворотов. Мдаа», — отреагировала на твит Бенсона Фабричнова в своём «твиттере».