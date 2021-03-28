Мазепин заявил, что обгонять другие машины его проинструктировала команда

Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин не согласился с критикой в свой адрес, что в квалификации Гран-при Бахрейна Формулы-1 он обогнал ряд соперников в конце прогревочного круга. Согласно неофициальному джентльменскому кодексу Ф-1, в конце круга пилоты сохраняют позиции относительно друг друга.



«Я гонщик команды. У нас есть связь по радио, и я выполняю инструкции, которые мне говорят. Я пересёк линию старта за две секунды до окончания времени. В противном случае я бы доехал уже при клетчатом флаге. Не было времени ждать. Очевидно, что я находился в очереди, как и все остальные, но мне сказали, что если не поеду сейчас, то сессия завершится. И что же ещё я должен был делать? Я должен следовать тому, что мне говорит команда, потому что это моя работа. Сожалею, если кто-то недоволен этим, но я следовал совету своего инженера», — приводит слова Мазепина RaceFans.