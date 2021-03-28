Перес не согласился с Марко, предположившим, что «Ред Булл» ошибся с шинами мексиканца

Гонщик «Ред Булл» Серхио Перес прокомментировал результаты квалификации Гран-при Бахрейна. Перес показал 11-й результат. После квалификации консультант «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко предположил, что команда ошиблась, отправив Переса на трассу на «медиуме», а не «софте».
«Я был уверен, что у меня хороший темп. Если бы я правильно проехал круг, то вышел бы в следующий сегмент квалификации, но не получилось. Думаю, что решение с шинами было правильным. Но я просто не смог показать нужный результат.
Уик-энд получается сложным. Нелегко набирать скорость при меняющемся ветре. Но, как мне кажется, мы добились существенного прогресса во время квалификации. У нас были некоторые проблемы с машиной во время третьей практики. Но каждый километр, который я преодолеваю, помогает мне. Я доволен прогрессом», — цитирует Переса Crash.
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