В «Мерседесе» назвали ещё одну причину отставания от «Ред Булл»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф назвал ещё одну причину отставания от «Ред Булл».

«Мы немного проигрываем в плане мотора в условиях дерейта. Пока мы не очень довольны системой рекуперации энергии (речь идёт об использовании накопленной системой ERS энергии — у «Мерседеса» она заканчивается чуть раньше, чем у «Хонды». — Прим. «Чемпионата»), но нельзя сказать, что мы сильно отстаём в этом моменте.



«Хонда» проделала отличную работу. Они поставили очень конкурентоспособный мотор. Посмотрите, где сейчас «Альфа Таури».



Удивлён ли я тем, что «Хонда» представила такой мотор перед уходом из Формулы-1? Нет, на самом деле я совсем не удивлён. Думаю, это очень гордая компания, и я был убеждён, что они отдадут все силы, чтобы представить отличный мотор в их последний сезон в качестве производителя. Так что это хорошая мотивация для нас, и я рад за них», — приводит слова Вольфа Motorsport.