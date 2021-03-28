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В «Мерседесе» назвали ещё одну причину отставания от «Ред Булл»

В «Мерседесе» назвали ещё одну причину отставания от «Ред Булл»
Авто / Формула-1 0
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф назвал ещё одну причину отставания от «Ред Булл».

«Мы немного проигрываем в плане мотора в условиях дерейта. Пока мы не очень довольны системой рекуперации энергии (речь идёт об использовании накопленной системой ERS энергии — у «Мерседеса» она заканчивается чуть раньше, чем у «Хонды». — Прим. «Чемпионата»), но нельзя сказать, что мы сильно отстаём в этом моменте.

«Хонда» проделала отличную работу. Они поставили очень конкурентоспособный мотор. Посмотрите, где сейчас «Альфа Таури».

Удивлён ли я тем, что «Хонда» представила такой мотор перед уходом из Формулы-1? Нет, на самом деле я совсем не удивлён. Думаю, это очень гордая компания, и я был убеждён, что они отдадут все силы, чтобы представить отличный мотор в их последний сезон в качестве производителя. Так что это хорошая мотивация для нас, и я рад за них», — приводит слова Вольфа Motorsport.

Вольф считает, что по «Мерседесу» изменения в правилах ударили сильнее, чем по другим
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