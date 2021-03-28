Хэмилтон: изменения в регламенте направлены на то, чтобы замедлить «Мерседес»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выразил мнение, что новый технический регламент Формулы-1 направлен на то, чтобы прекратить доминирование команды.
«Ни для кого не секрет, что изменения в регламенте направлены на то, чтобы замедлить нас. То же самое было и с особыми режимами работы мотора в середине прошлого сезона. Но это нормально — нам нравятся вызовы. Мы просто будем продолжать усердно работать и делать всё, что в наших силах», — приводит слова Хэмилтона GrandPX.news.
«Для публики лучше, что теперь нам предстоит бороться ещё упорнее. В Формуле-1 хотели этого, и им это удалось. Мы улучшили машину после тестов, и она уже не такая дёрганая, как раньше. Теперь у нас нет другого выбора, кроме как продолжать работать над тем, чтобы сокращать отставание», — добавил руководитель команды Тото Вольф.
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