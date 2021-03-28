Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Хэмилтон: изменения в регламенте направлены на то, чтобы замедлить «Мерседес»

Хэмилтон: изменения в регламенте направлены на то, чтобы замедлить «Мерседес»
Авто / Формула-1 0
Аудио-версия:

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выразил мнение, что новый технический регламент Формулы-1 направлен на то, чтобы прекратить доминирование команды.

«Ни для кого не секрет, что изменения в регламенте направлены на то, чтобы замедлить нас. То же самое было и с особыми режимами работы мотора в середине прошлого сезона. Но это нормально — нам нравятся вызовы. Мы просто будем продолжать усердно работать и делать всё, что в наших силах», — приводит слова Хэмилтона GrandPX.news.

«Для публики лучше, что теперь нам предстоит бороться ещё упорнее. В Формуле-1 хотели этого, и им это удалось. Мы улучшили машину после тестов, и она уже не такая дёрганая, как раньше. Теперь у нас нет другого выбора, кроме как продолжать работать над тем, чтобы сокращать отставание», — добавил руководитель команды Тото Вольф.

В «Мерседесе» назвали ещё одну причину отставания от «Ред Булл»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021