Шварцман стал виновником аварии в 3-й гонке в Бахрейне и был наказан проездом по пит-лейн

Российский пилот Формулы-2 Роберт Шварцман стал виновником аварии во время третьей гонки Гран-при Бахрейна в Сахире.

Шварцман врезался в пилота DAMS Роя Ниссани на первом круге, за что был наказан проездом по пит-лейн.

Посмотреть фотографию можно на странице Формулы-2 в «Твиттере».

На данный момент гонка продолжается. «Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию заезда.

На старте второй спринтерской гонки в Бахрейне Швацрман также попал в аварию. В первом повороте после старта он столкнулся с британским гонщиком Дэниелом Тиктумом. Тиктум, занимавший третью позицию, решил резко сместиться на внешний радиус, в то время как Шварцман входил в поворот по неоптимальной траектории и не мог удержать машину от контакта с Дэниелом. Из-за последствий столкновения оба гонщика сошли с дистанции.