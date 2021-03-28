Шварцман прокомментировал столкновение с Ниссани и прорыв на седьмое место

Российский гонщик Академии «Феррари» и программы «СМП Рейсинг» Роберт Шварцман прокомментировал финиш на седьмом месте в основной гонке этапа Формулы-2 в Бахрейне.



«Очень огорчен тем, как обернулся этот уик-энд, несмотря на то что машина и её баланс были весьма хорошими. Думаю, у нас было достаточно шансов побороться за подиум во всех трёх гонках. Сегодня у меня получился неплохой старт, но места на трассе было мало, и я немного растерялся, куда ехать. Затем в третьем повороте Маркус Армстронг выдавил меня на поребрик и в гравий, что могло быть опасным. Я потерял позиции и в четвёртом повороте оказался уже с грязными шинами. Я заблокировал оба передних колеса и ударил Роя Ниссани. Это моя вина, полностью это признаю, в этот момент я не мог ничего контролировать.



Я получил наказание в виде проезда по пит-лейн, вполне справедливое, а затем постарался сделать всё возможное, чтобы отыграться. В конце мы финишировали на седьмом месте, близко к шестому, и ещё установили быстрый круг в гонке. Теперь надо вернуться к работе и сфокусироваться на следующем этапе», — приводит слова Шварцмана пресс-служба «СМП Рейсинг».