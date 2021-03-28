Мазепин, Боттас и ещё 8 гонщиков не встали на колено перед гонкой Гран-при Бахрейна

Сегодня, 28 марта, в Бахрейне проходит первая гонка сезона Формулы-1. Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон в 2021 году решил продолжить традицию сезона-2020, которая касалась борьбы за права чернокожего населения, и снова встал на колено перед стартом гонки.
На этот раз его поддержали девять пилотов.
Среди тех, кто не поддержал инициативу действующего чемпиона, оказался новобранец Формулы-1, пилот «Хааса» Никита Мазепин, а также напарник Льюиса Валттери Боттас, который в минувшем сезоне поддерживал борьбу с расизмом коленопреклонением.
На колено также не встали новобранец «Альпин», двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо, оба пилота «Феррари», новичок Ф-1 «Альфа Таури» Юки Цунода, а также Макс Ферстаппен, Кими Райкконен, Эстебан Окон и Антонио Джовинацци.
- 28 марта 2021
-
17:57
-
17:40
-
15:45
-
15:15
-
14:47
-
14:00
-
13:39
-
12:43
-
11:44
-
10:55
-
10:00
-
00:32
-
00:27
-
00:22
-
00:19
- 27 марта 2021
-
23:56
-
23:01
-
22:52
-
22:51
-
22:43
-
21:57
-
21:52
-
21:29
-
21:29
-
21:22
-
21:20
-
21:17
-
21:13
-
20:38
-
20:28
-
20:18
-
20:16
-
20:01
-
20:00
-
19:40