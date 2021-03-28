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Мазепин, Боттас и ещё 8 гонщиков не встали на колено перед гонкой Гран-при Бахрейна

Мазепин, Боттас и ещё 8 гонщиков не встали на колено перед гонкой Гран-при Бахрейна
Авто / Формула-1 0

Сегодня, 28 марта, в Бахрейне проходит первая гонка сезона Формулы-1. Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон в 2021 году решил продолжить традицию сезона-2020, которая касалась борьбы за права чернокожего населения, и снова встал на колено перед стартом гонки.

На этот раз его поддержали девять пилотов.

Среди тех, кто не поддержал инициативу действующего чемпиона, оказался новобранец Формулы-1, пилот «Хааса» Никита Мазепин, а также напарник Льюиса Валттери Боттас, который в минувшем сезоне поддерживал борьбу с расизмом коленопреклонением.

На колено также не встали новобранец «Альпин», двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо, оба пилота «Феррари», новичок Ф-1 «Альфа Таури» Юки Цунода, а также Макс Ферстаппен, Кими Райкконен, Эстебан Окон и Антонио Джовинацци.

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