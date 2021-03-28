Видео: авария Мазепина в дебютной гонке в Формуле-1

В эти минуты в Сахире проходит первый этап сезона Формулы-1 Гран-при Бахрейна. Для новичка серии, пилота «Хааса» Никиты Мазепина первая гонка в карьере в Ф-1 завершилась уже на первом круге.

Никита после борьбы с Николасом Латифи пропустил вперед напарника по команде Мика Шумахера, оказался на бордюре и потерял контроль над болидом. Россиянин долгое время оставался в машине, однако никаких травм не получил и поехал в боксы на «попутке». Мазепин также успел извиниться перед командой по радиосвязи.

Видео эпизода можно посмотреть на странице «Матч ТВ» в «Твиттере». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Напомним, Никита Мазепин минувший сезон провёл в Формуле-2, заняв по итогам чемпионата пятое место.