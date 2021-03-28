Видео: авария Мазепина в дебютной гонке в Формуле-1
В эти минуты в Сахире проходит первый этап сезона Формулы-1 Гран-при Бахрейна. Для новичка серии, пилота «Хааса» Никиты Мазепина первая гонка в карьере в Ф-1 завершилась уже на первом круге.
Никита после борьбы с Николасом Латифи пропустил вперед напарника по команде Мика Шумахера, оказался на бордюре и потерял контроль над болидом. Россиянин долгое время оставался в машине, однако никаких травм не получил и поехал в боксы на «попутке». Мазепин также успел извиниться перед командой по радиосвязи.
Видео эпизода можно посмотреть на странице «Матч ТВ» в «Твиттере». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».
Напомним, Никита Мазепин минувший сезон провёл в Формуле-2, заняв по итогам чемпионата пятое место.
Рекомендуем вам
- 28 марта 2021
-
19:44
-
19:28
-
19:16
-
18:16
-
17:57
-
17:40
-
15:45
-
15:15
-
14:47
-
14:00
-
13:39
-
12:43
-
11:44
-
10:55
-
10:00
-
00:32
-
00:27
-
00:22
-
00:19
- 27 марта 2021
-
23:56
-
23:01
-
22:52
-
22:51
-
22:43
-
21:57
-
21:52
-
21:29
-
21:29
-
21:22
-
21:20
-
21:17
-
21:13
-
20:38
-
20:28
-
20:18
Партнерский контент
Рекомендуем вам