Хэмилтон вырвал победу у Ферстаппена на Гран-при Бахрейна, Мазепин сошёл

В Сахире завершился первый этап сезона Формулы-1 Гран-при Бахрейна. Победителем гонки стал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, который в конце гонки в драматичной борьбе обошёл Макса Ферстаппена из «Ред Булл», оставив нидерландца на второй позиции. Тройку лучших замкнул напарник Хэмилтона Валттери Боттас.

Дебютант серии Никита Мазепин крайне неудачно провёл первую гонку в Ф-1 в карьере. Уже на первом же круге россиянин допустил ошибку. По его словам, он чрезмерно атаковал на холодной резине. После наезда на бордюр он нажал на газ и его развернуло. Болид Мазепина улетел в отбойники. Напарник Никиты Мик Шумахер завершил гонку на 16-й позиции.

Формула-1. Гран-при Бахрейна. Гонка

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,745

3. Валттери Боттас («Мерседес») +37,383

4. Ландо Норрис («Макларен») +46,466

5. Серхио Перес («Ред Булл») +52,047

6. Шарль Леклер («Феррари») +59,090

7. Даниэль Риккардо («Макларен») +1.06,004

8. Карлос Сайнс («Феррари») +1.07,100

9. Юки Цунода («Альфа Таури») +1.25,692

10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1.26,713

11. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1.28,864

12. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1 круг

13. Эстебан Окон («Альпин») +1 круг

14. Джордж Расселл («Уильямс») +1 круг

15. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1 круг

16. Мик Шумахер («Хаас») +1 круг

17. Пьер Гасли («Альфа Таури») — не финишировал

18. Николас Латифи («Уильямс») — не финишировал

19. Фернандо Алонсо («Альпин») — не финишировал

20. Никита Мазепин («Хаас») — не финишировал.