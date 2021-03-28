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Хэмилтон вырвал победу у Ферстаппена на Гран-при Бахрейна, Мазепин сошёл

Хэмилтон вырвал победу у Ферстаппена на Гран-при Бахрейна, Мазепин сошёл
Авто / Формула-1 0
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В Сахире завершился первый этап сезона Формулы-1 Гран-при Бахрейна. Победителем гонки стал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, который в конце гонки в драматичной борьбе обошёл Макса Ферстаппена из «Ред Булл», оставив нидерландца на второй позиции. Тройку лучших замкнул напарник Хэмилтона Валттери Боттас.

Дебютант серии Никита Мазепин крайне неудачно провёл первую гонку в Ф-1 в карьере. Уже на первом же круге россиянин допустил ошибку. По его словам, он чрезмерно атаковал на холодной резине. После наезда на бордюр он нажал на газ и его развернуло. Болид Мазепина улетел в отбойники. Напарник Никиты Мик Шумахер завершил гонку на 16-й позиции.

Формула-1. Гран-при Бахрейна. Гонка

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,745
3. Валттери Боттас («Мерседес») +37,383
4. Ландо Норрис («Макларен») +46,466
5. Серхио Перес («Ред Булл») +52,047
6. Шарль Леклер («Феррари») +59,090
7. Даниэль Риккардо («Макларен») +1.06,004
8. Карлос Сайнс («Феррари») +1.07,100
9. Юки Цунода («Альфа Таури») +1.25,692
10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1.26,713
11. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1.28,864
12. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1 круг
13. Эстебан Окон («Альпин») +1 круг
14. Джордж Расселл («Уильямс») +1 круг
15. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1 круг
16. Мик Шумахер («Хаас») +1 круг
17. Пьер Гасли («Альфа Таури») — не финишировал
18. Николас Латифи («Уильямс») — не финишировал
19. Фернандо Алонсо («Альпин») — не финишировал
20. Никита Мазепин («Хаас») — не финишировал.

Формула-1 2021. Этап 1, Сахир, Бахрейн
Гран-при Бахрейна. Гонка
28 марта 2021, воскресенье. 18:05 МСК
Окончено
1
Льюис Хэмилтон
Mercedes AMG F1
1:32:03.897
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.745
3
Валттери Боттас
Mercedes AMG F1
+37.383
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