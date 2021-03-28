Ферстаппен — об упущенной победе: жаль, но есть и позитивные моменты
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился впечатлениями от Гран-при Бахрейна, в ходе которого ему не удалось сдержать Льюиса Хэмилтона, в результате чего нидерландец финишировал вторым. Макс пожалел об упущенной победе, но рассказал и о позитивных моментах.
«Жаль, но нужно видеть и позитивное. Мы действительно сражались с «Мерседесом». Думаю, здорово начать сезон вот так. Не знаю, что случилось с болидом вначале гонки. Не думаю, что мы полностью решили проблему в медленных поворотах, так что нужно изучить эту проблему. Как бы то ни было, мы сумели добраться до финиша и набрали хорошие очки», — приводит слова Ферстаппена BBC.
Напомним, что третье место в гонке занял напарник Хэмилтона Валлтери Боттас.
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