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Ферстаппен — об упущенной победе: жаль, но есть и позитивные моменты

Ферстаппен — об упущенной победе: жаль, но есть и позитивные моменты
Авто / Формула-1 0

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился впечатлениями от Гран-при Бахрейна, в ходе которого ему не удалось сдержать Льюиса Хэмилтона, в результате чего нидерландец финишировал вторым. Макс пожалел об упущенной победе, но рассказал и о позитивных моментах.

«Жаль, но нужно видеть и позитивное. Мы действительно сражались с «Мерседесом». Думаю, здорово начать сезон вот так. Не знаю, что случилось с болидом вначале гонки. Не думаю, что мы полностью решили проблему в медленных поворотах, так что нужно изучить эту проблему. Как бы то ни было, мы сумели добраться до финиша и набрали хорошие очки», — приводит слова Ферстаппена BBC.

Напомним, что третье место в гонке занял напарник Хэмилтона Валлтери Боттас.

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