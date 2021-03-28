Феттелю прибавили 10 секунд к результату и оштрафовали ещё на 2 балла
К результату пилота «Астон Мартин» Себастьяна Феттеля добавлено ещё 10 секунд, кроме того, немец оштрафован ещё на 2 балла, сообщает пресс-служба ФИА. Такое решение принято в связи с инцидентом, который случился между Феттеллем и гонщиком «Альпин» Эстебаном Оконом в ходе гонки Гран-при Бахрейна.
Таким образом, Себастьян за календарный год набрал уже пять штрафных очков. Утром 28 марта четырёхкратный чемпион мира получил штраф с потерей пяти мест на старте и три балла за нарушение правил жёлтых флагов в ходе квалификации.
В гонке Гран-при Бахрейна Себастьян Феттель финишировал лишь на 15-й позиции, проиграв лидерам круг, так что наказание в 10 секунд не повлияло на положение в итоговом протоколе.
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