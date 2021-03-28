Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Ферстаппен считает, что команде не стоило просить его пропустить Хэмилтона

Ферстаппен считает, что команде не стоило просить его пропустить Хэмилтона
Авто / Формула-1 0

Голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен после финиша гонки Гран-при Бахрейна в радиопереговорах с командой предположил, что командному мостику не стоило приказывать ему пропускать пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона после обгона британца по обочине.

«Почему вы просто не позволили мне поехать дальше? Я мог бы легко оторваться на пять секунд. Предпочитаю, чтобы мы так потеряли победу, чем так финишировали вторыми», — сказал Ферстаппен по радио.

В ответ на это Кристиан Хорнер сказал своему гонщику: «К сожалению, Макс, у нас была инструкция от гоночного контроля, но твой пилотаж был классным».

Ферстаппен обошёл Хэмилтона незадолго до финиша, практически тут же пропустил британца обратно и уже не смог совершить вторую попытку обгона.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021