Ферстаппен считает, что команде не стоило просить его пропустить Хэмилтона
Голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен после финиша гонки Гран-при Бахрейна в радиопереговорах с командой предположил, что командному мостику не стоило приказывать ему пропускать пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона после обгона британца по обочине.
«Почему вы просто не позволили мне поехать дальше? Я мог бы легко оторваться на пять секунд. Предпочитаю, чтобы мы так потеряли победу, чем так финишировали вторыми», — сказал Ферстаппен по радио.
В ответ на это Кристиан Хорнер сказал своему гонщику: «К сожалению, Макс, у нас была инструкция от гоночного контроля, но твой пилотаж был классным».
Ферстаппен обошёл Хэмилтона незадолго до финиша, практически тут же пропустил британца обратно и уже не смог совершить вторую попытку обгона.
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