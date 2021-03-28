Хэмилтон: Ферстаппен — фантастический гонщик, и их машина быстрее

Британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал победу в первой гонке нового сезона Формулы-1 Гран-при Бахрейна. Хэмилтону удалось сдержать позади пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена.



«Мы приехали на гонку, зная, что отстаём. Мы знали, что начало будет неплохим, но все невероятно упорно работали, чтобы повысить наши шансы. Я невероятно всем благодарен. Думаю, если бы Макс не допустил ошибку, то, вероятно, выиграл бы гонку. Он фантастический гонщик, и их машина быстрее. За последнее время это была одна из моих сложнейших побед. У нас впереди такое отличное сражение. Для них это не конец, они вернутся в следующей гонке. Я насладился борьбой, будем двигаться дальше», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.