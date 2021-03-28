Видео: Ферстаппен обгоняет Хэмилтона по обочине и пропускает обратно

Пресс-служба Формулы-1 опубликовала ролик с видеозаписью решающего момента гонки Гран-при Бахрейна. За несколько кругов до финиша голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен атаковал британского пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона. Голландцу удалось выйти вперёд в четвёртом повороте, однако пилот «Ред Булл» всеми четырьмя колёсами выехал за границы трассы и таким образом совершил обгон по обочине, что является незаконным. Если бы Ферстаппен не пропустил Хэмилтона обратно, то получил бы штраф от стюардов Гран-при. В связи с этим команда сразу же попросила Макса пропустить Льюиса вперёд.

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно в «твиттере» Формулы-1.