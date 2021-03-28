Штрафные баллы пилотов Формулы-1 после Гран-при Бахрейна. Феттель набрал пять за этап
Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель по итогам Гран-при Бахрейна 2021 года получил сразу пять штрафных баллов — три за игнорирование жёлтых флагов в квалификации и два балла за аварию с гонщиком «Альпин» Эстебаном Оконом в гонке.
«Чемпионат» представляет вашему вниманию подробную таблицу со штрафными баллами гонщиков Формулы-1 сезона-2021 года. Лидером в данном протоколе на настоящий момент является Льюис Хэмилтон, на счету которого шесть баллов. Столько же у Джорджа Расселла из «Уильямса».
|Пилот
|Команда
|Баллы
|Когда сгорят
|Льюис Хэмилтон
|«Мерседес»
|6
|5 июля 2021 года — 4 балла
|Джордж Расселл
|«Уильямс»
|6
|1 августа 2021 года — 2 балла
|Себастьян Феттель
|«Астон Мартин»
|5
|29 марта 2022 года — 3 балла
|Ландо Норрис
|«Макларен»
|5
|12 июля 2021 года — 2 балла
|Кими Райкконен
|«Альфа Ромео»
|4
|19 июля 2021 года — 1 балл
|Шарль Леклер
|«Феррари»
|3
|11 июля 2021 года — 1 балл
|Лэнс Стролл
|«Астон Мартин»
|3
|25 октября 2021 года — 1 балл
|Антонио Джовинацци
|«Альфа Ромео»
|3
|2 августа 2021 года — 1 балл
|Эстебан Окон
|«Альпин»
|1
|8 августа 2021 года — 1 балл
|Серхио Перес
|«Ред Булл»
|1
|16 августа 2021 года — 1 балл
|Даниэль Риккардо
|«Макларен»
|1
|27 сентября 2021 года — 1 балл
|Карлос Сайнс
|«Феррари»
|1
|15 ноября 2021 года — 1 балл
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