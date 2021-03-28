Штрафные баллы пилотов Формулы-1 после Гран-при Бахрейна. Феттель набрал пять за этап

Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель по итогам Гран-при Бахрейна 2021 года получил сразу пять штрафных баллов — три за игнорирование жёлтых флагов в квалификации и два балла за аварию с гонщиком «Альпин» Эстебаном Оконом в гонке.

«Чемпионат» представляет вашему вниманию подробную таблицу со штрафными баллами гонщиков Формулы-1 сезона-2021 года. Лидером в данном протоколе на настоящий момент является Льюис Хэмилтон, на счету которого шесть баллов. Столько же у Джорджа Расселла из «Уильямса».