Ферстаппен объяснил, почему не смог обогнать Хэмилтона во второй раз
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, почему так и не сумел предпринять вторую попытку обогнать гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона на последних кругах Гран-при Бахрейна.
«Были некоторые моменты, которые происходили с нами на протяжении всей гонки. Наша стратегия работала хорошо, но проблема нынешних болидов в том, что обгонять очень трудно. У меня был один шанс, когда я покинул пределы трассы. Конечно, мне пришлось вернуть позицию и пробовать снова. Но мои шины были уже не в том состоянии, чтобы оказывать давление на Льюиса. Жаль», — приводит слова нидерландца BBC.
Напомним, Ферстаппен за три круга до финиша опередил Хэмилтона, но вынужден был вернуть его позицию, так как манёвр был совершён не по правилам.
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