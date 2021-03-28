Ферстаппен объяснил, почему не смог обогнать Хэмилтона во второй раз

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, почему так и не сумел предпринять вторую попытку обогнать гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона на последних кругах Гран-при Бахрейна.

«Были некоторые моменты, которые происходили с нами на протяжении всей гонки. Наша стратегия работала хорошо, но проблема нынешних болидов в том, что обгонять очень трудно. У меня был один шанс, когда я покинул пределы трассы. Конечно, мне пришлось вернуть позицию и пробовать снова. Но мои шины были уже не в том состоянии, чтобы оказывать давление на Льюиса. Жаль», — приводит слова нидерландца BBC.

Напомним, Ферстаппен за три круга до финиша опередил Хэмилтона, но вынужден был вернуть его позицию, так как манёвр был совершён не по правилам.