Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Ферстаппен объяснил, почему не смог обогнать Хэмилтона во второй раз

Ферстаппен объяснил, почему не смог обогнать Хэмилтона во второй раз
Авто / Формула-1 0

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, почему так и не сумел предпринять вторую попытку обогнать гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона на последних кругах Гран-при Бахрейна.

«Были некоторые моменты, которые происходили с нами на протяжении всей гонки. Наша стратегия работала хорошо, но проблема нынешних болидов в том, что обгонять очень трудно. У меня был один шанс, когда я покинул пределы трассы. Конечно, мне пришлось вернуть позицию и пробовать снова. Но мои шины были уже не в том состоянии, чтобы оказывать давление на Льюиса. Жаль», — приводит слова нидерландца BBC.

Напомним, Ферстаппен за три круга до финиша опередил Хэмилтона, но вынужден был вернуть его позицию, так как манёвр был совершён не по правилам.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021