Мазепин: потерял всю уверенность, которую получилось наработать на тестах
Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин, сошедший в дебютной гонке Формулы-1 из-за вылета на первом круге, рассказал о своих впечатлениях от Гран-при Бахрейна.
«Очень трудно сказать, какие выводы можно сделать. Всё происходит за три секунды, а потом очень долго думаешь об этом. Опыт накапливается, такого не должно больше повториться. Привыкаешь к машине, был трудный уик-энд. Всю уверенность, которую получилось наработать на тестах, я потерял. Нужно всё проанализировать.
К сожалению, сейчас будет достаточно долгий перерыв для Формулы-1 — две недели. Есть время всё проанализировать и вернуться сильней. Проблемы не получается обнулить, иначе они повторятся», — заявил Мазепин в интервью «Матч ТВ».
Резервный пилот «Уильямса» ехидно прокомментировал вылет Мазепина на старте
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