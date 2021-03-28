Штайнер прокомментировал сход Мазепина на старте Гран-при Бахрейна

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер подвёл итоги Гран-при Бахрейна Формулы-1 для своей команды.



«В сегодняшней гонку у нас 50-процентный успех. Мик проделал очень хорошую работу. Думаю, сегодня он многое узнал, команда тоже, а стратегия работает. Никита… Очевидно, все мы видели, что у него был разворот на первом круге, сказавшийся на его гонке. Он не чувствует себя хорошо по этому поводу, но мы расцениваем это как часть процесса обучения. Он вернётся в следующий гоночный уик-энд. Конечно, он извлечёт выводы из этого уик-энда.



В целом, команда работала очень хорошо вместе с пилотами весь уик-энд. Думаю, все они начали сплачиваться как команда. Они работают вместе, понимают друг друга. На это всегда требуется время. Это очень сложно: весь спорт такой сложный, и только время принесёт все решения. Вы не можете убыстрить ход событий, не можете купить такие вещи. Каждый день совместной работы пойдёт в плюс», — приводит слова Штайнера пресс-служба «Хааса».