Штайнер прокомментировал сход Мазепина на старте Гран-при Бахрейна

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер подвёл итоги Гран-при Бахрейна Формулы-1 для своей команды.
«В сегодняшней гонку у нас 50-процентный успех. Мик проделал очень хорошую работу. Думаю, сегодня он многое узнал, команда тоже, а стратегия работает. Никита… Очевидно, все мы видели, что у него был разворот на первом круге, сказавшийся на его гонке. Он не чувствует себя хорошо по этому поводу, но мы расцениваем это как часть процесса обучения. Он вернётся в следующий гоночный уик-энд. Конечно, он извлечёт выводы из этого уик-энда.
В целом, команда работала очень хорошо вместе с пилотами весь уик-энд. Думаю, все они начали сплачиваться как команда. Они работают вместе, понимают друг друга. На это всегда требуется время. Это очень сложно: весь спорт такой сложный, и только время принесёт все решения. Вы не можете убыстрить ход событий, не можете купить такие вещи. Каждый день совместной работы пойдёт в плюс», — приводит слова Штайнера пресс-служба «Хааса».
- 28 марта 2021
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