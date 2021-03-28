Цунода: многому научился у Алонсо

Пилот «Альфа Таури» Юки Цунода, сумевший набрать в дебютной для себя гонке в Ф-1 2 очка, поделился впечатлениями от Гран-при Бахрейна, а также от борьбы с двукратным чемпионом мира Фернандо Алонсо.

«Мой отец — большой фанат Алонсо. Ему нравится стиль Фернандо. Впервые папа увидел его на автодроме «Сузука». Он сказал, что у него лучший разгон среди всех. Я проехал рядом с Фернандо несколько кругов и научился, как работать с резиной в поворотах. После того, как прошёл его, пытался скопировать его стиль в парочке поворотов, и это действительно помогло. Я многому научился у него, и это сильно поможет мне в будущем», — приводит слова Цуноды BBC.

Напомним, напарник Цуноды по команде Пьер Гасли до финиша не добрался.