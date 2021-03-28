Окон: Феттель извинился передо мной

Пилот «Альпин» Эстебан Окон поделился впечатлениями от итогов Гран-при Бахрейна, отметив, что гонщик «Астон Мартин» Себастьян Феттель извинился за то, что врезался в него в ходе гонки.
«Не тот результат, которого мы хотели добиться. Но, конечно, есть и много позитива. Большую часть гонки мы сражались с несколькими машинами, бились буквально колесо в колесо. Было весело. Это касается и эпизода, когда Феттель заблокировал колёса и врезался в меня. Он извинился, все мы ошибаемся. Такие вещи порой происходят.
В целом нам сегодня немного не хватило. Результат в квалификации также не помог, приходилось отыгрываться. Как бы то ни было, мы показали боевой дух, что очень важно. Двигаемся дальше и нацеливаемся на очки», — приводит слова Окона пресс-служба «Альпин».
- 28 марта 2021
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