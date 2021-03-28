Феттель — о контакте с Оконом: вероятно, это моя ошибка
Четырёхкратный чемпион мира, пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель поделился впечатлениями от Гран-при Бахрейна, прокомментировав, в частности, эпизод с гонщиком «Альпин» Эстебаном Оконом, в которого он врезался.
«Думал, что он останется справа, но затем он вернулся на траекторию, в результате оказался прямо передо мной. Я заблокировал колёса. Вероятно, это была моя ошибка. Сразу после инцидента поговорил с ним. Думаю, мы согласились с тем, что мне было почти некуда деваться», — приводит слова Феттеля RaceFans.
Напомним, стюарды, рассмотрев соответствующий эпизод, добавили к итоговому результату немца ещё 10 секунд, а также добавили ему ещё два штрафных балла. Себастьян в гонке финишировал 15-м, Окон — 13-м.
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