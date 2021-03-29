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Перес: был близок к тому, чтобы вылезти из машины. Чудо, что она снова поехала!

Перес: был близок к тому, чтобы вылезти из машины. Чудо, что она снова поехала!
Авто / Формула-1 0
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Мексиканский гонщик «Ред Булл» Серхио Перес прокомментировал финиш на пятом месте в гонке Гран-при Бахрейна Формулы-1.

«Учитывая, что моя гонка чуть вообще не состоялась, в целом мы можем быть довольны воскресеньем. Нужно извлечь позитив из того, что темп был очень хорошим, потенциал есть.

На прогревочном круге машина внезапно выключилась, я был близок к тому, чтобы вылезти из неё, но остался, и вдруг машина снова поехала — это было чудом. Пришлось стартовать с пит-лейна, что было неидеально, но мы сумели отыграться, и я был рад закончить гонку и набрать важный километраж. Было очень важно сделать это.

Конечно, досадно, что Макс не сумел выиграть гонку, но, уверен, всё ещё будет. Мы собрали много данных для анализа, чтобы всё понять и удостовериться, что станем сильнее в Имоле», — приводит слова Переса пресс-служба «Ред Булл».

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