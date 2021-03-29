Леклер доволен прогрессом «Феррари» на трассе, которая не подходит ему и команде

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал финиш на шестом месте в гонке Гран-при Бахрейна Формулы-1.
«Я хорошо стартовал и сумел хорошо сберечь шины. У нас был ранний пит-стоп, потому что мы хотели оказать давление на других гонщиков, но в итоге конец гонки был непростым из-за шин. Наш темп лучше, чем в прошлом году, хотя мы не там, где хотим быть. Однако прогресс — это хорошо для «Феррари». Нам ещё нужно прогрессировать дальше, поэтому впереди много работы.
Эта трасса не подходит мне — в первую очередь из-за жары, но я доволен. Да и исторически мы как команды никогда не были здесь сильны — за исключением 2019 года. Мы сделали шаг вперёд по сравнению с прошлым годом.
Кто меня впечатлил? «Макларен» очень хорошо выполняет свою работу, и это меня удивило. Они очень сильны», — приводит слова Леклера Racingnews365.
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