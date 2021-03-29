Бинотто: наконец-то «Феррари» может положиться на обоих гонщиков

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто по итогам Гран-при Бахрейна Формулы-1 похвалил новичка команды Карлоса Сайнса, который заменил в составе «Скудерии» Себастьяна Феттеля.
«Определённо, мы выступили лучше по сравнению с прошлым сезоном, но впереди ещё долгий путь. Мы изучим все важные детали и данные, которые мы имеем по итогам сражения с «Маклареном».
Я доволен двумя пилотами, наконец-то мы можем положиться на обоих. Карлос показал очень хороший темп, равно как и Шарль. Важно, что два пилота сотрудничают. Карлос адаптируется в команде и хорошо работает с Шарлем. Осознание, что мы можем рассчитывать на обоих гонщиков, важно, это влияет и на командный дух. Сейчас наши соперники — другие команды. Когда мы вернёмся наверх, наши гонщики станут соперниками друг другу», — приводит слова Бинотто Racingnews365 со ссылкой на Sky Sport Italia.
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