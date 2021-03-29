Хэмилтон считает, что Ферстаппену нужно было действовать спокойнее

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал борьбу с Максом Ферстаппеном перед финишем Гран-при Бахрейна и предположил, что голландцу нужно было проявить терпение и атаковать позднее.
«Четвёртый поворот оказался действительно определяющим. Но, вообще, не думаю, что ему нужно было атаковать меня тогда. Его шины были свежее, он мог быть спокойнее.
В том эпизоде я хорошо и поздно затормозил, сохраняя его снаружи, так что ему пришлось ехать широко, но в итоге он выехал за пределы трассы. При наших правилах нам запрещено обгонять за пределами трассы, так что я подумал: «Хорошо, он должен вернуть позицию». Но я думал, что у него сразу же появится новый шанс снова меня обогнать, однако каким-то образом мне удалось его удержать.
Они так быстры, а Макс в топ-форме, их машина фантастическая, мотор такой мощный. Я так рад, что добился результата с учётом всех этих факторов», — приводит слова Хэмилтона GPBlog.
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